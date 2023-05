“O Festival Internacional de Títeres de Redondela, Memorial Juanjo Amoedo é moito máis que un Festival, é unha festa, unha tolería escénica, un feito insólito, un acontecemento nas nosas vidas que ano tras ano pon en valor o teatro como punto de encontro da cidadanía dunha maneira lúdica e festiva”. Así o definen dende a organización deste evento que celebra a súa 24 edición do 15 ao 21 de maio cunha ampla programación en sala e na rúa.

O auditorio da Xunqueira acollerá dende o martes 16 ata o domingo 21 diferentes funcións de compañías procedentes de toda España e incluso de Francia, Bob Théâtre coa obra “Nosferatu”, e os Estados Unidos de América, Phillip Huber Marionettes con “Animación suspendida”. Haberá venda anticipada de entradas para a sala e camisetas nos exteriores do multiusos da Xunqueira dende o venres 12. Tamén haberá billeteira o mesmo día da función dúas horas antes do comezo. Establécese un prezo único de 6 euros.

No caso dos espectáculos de rúa e itinerantes serán todos de balde. A programación neste caso dará comezo o mércores 17, ás 11.30 horas co acto institucional do Día das Letras Galegas. A partir de aí sucederanse diferentes representacións teatrais e musicais e tamén ruadas en diferentes escenarios espallados por toda a vila, Praza do Concello, Casa da Torre, Alameda, Campo da Petanca, Palco da Müsica, Paseo da Xunqueira.... nos que actuarán compañías tamén procedentes de diversos recunchos do mundo, dende Galicia ata Brasil.

Campaña escolar

A creación de novos públicos é un compromiso desta asociación dende os seus inicios e nesta edición xa teñen a confirmación de máis de 1300 escolares que poderán desfrutar do teatro de títeres ao longo de toda a semana, con funcións matinais. Participarán os centros EEI A Marisma, CEIP Reboreda, CEIP Quintela, CEIP Santa Mariña, CEIP Porto Cabeiro, EEI Ventosela , CEIP Alexandre Bóveda, CEIP Igrexa e EEI Cesantes.

40 anos de Trécola

Redondela rende homenaxe á histórica compañía Trécola e quere mostrar que parte dos seus 40 anos de andaina nos escaparates do comercio local. Así, o público pode facer xa, ata o 26 de maio, un percorrido desta exposición por nove establecementos da vila, cunha instalación especial no antigo quiosco Cocó.

Haberá ademais un Mercadiño Titiriteiro e Títeres pola gorra os días 17, 20 e 21 de maio.