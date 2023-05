A sétima edición da Challenge Rías Baixas reúne esta fin de semana a preto de 200 ciclistas que competirán en tres etapas que transcorren por varios municipios da bisbarra. A proba está organizada polo club Master da Louriña e o seu presidente, Juan José Álvarez, adiantaba algunhas das novidades antonte no acto de presentación celebrado no Concello do Porriño, no que participaron o alcalde porriñés, Alejandro Lorenzo; a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo; o concelleiro de Deportes de Ponteareas, Miguel Bouzó; o deputado provincial de Deportes, Gorka Gómez; o presidente da Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz, e o representante da empresa patrocinadora LASAL, Rafael Pérez.

A primeira das etapas, que terá lugar esta mesma mañá, é o Gran Premio de Mos que “será puntuable para a Copa de Galicia e ademais contemplará un tramo de 1 km de sterrato”, sinalou Álvarez. Á vez salientou o alto grado de participación “con 182 inscritos, 30 deles xuvenís que terán a oportunidade de sumar a experiencia dunha proba como esta”. A segunda etapa da xornada é o Gran Premio Concello de Ponteareas, unha contrarreloxo de 5 quilómetros, con saída ás 17.00 horas dende a casa consistorial Para rematar, mañá domingo disputarase a terceira e última, o Gran Premio do Porriño, etapa en liña de 14.4 km de neutralizado e 85 km de carreira, cun percorrido que pasará polos municipios Tui, Tomiño, O Rosal, Baiona e Gondomar. A saída será ás 10.30 horas, na rúa Domingo Bueno, pola N-550 en dirección Tui, con meta tamén na vila do Louro sobre ás 13.00 horas aproximadamente.