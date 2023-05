Grande acollida da primeira edición do ‘Encontro co deporte’, un acto organizado polo Concello do Rosal co que se busca recoñecer o gran traballo das bases deportivas rosaleiras. Ante o amplo público que se deu cita na Praza do Calvario deportistas protagonizaron unha charla coloquio dirixida polo xornalista deportivo Terio Carrera na que se puxo en valor o grande esforzo dos clubs e dos seus integrantes en diferentes disciplinas.

Nesta primeira edición a organización recoñeceu o gran labor realizado por Manuel Armán co premio por toda unha vida dedicada ao deporte. “Foi un apaixonado do balonmán, xogador e adestrador do Valinox Novás, e artífice dunha das páxinas máis notables da historia deste deporte en Galicia. E soubo facelo mentres transmitía o seu amor por este deporte non só aos seus fillos e sobriños, senón a toda unha xeración de xogadores e xogadoras”, resaltou a alcaldesa, Ánxela Fernández Callís. Ademais, celebrouse unha charla co atleta David Gómez, co xogador de balonmán Javi Díaz, coa futbolista Sara Álvarez e con Serafín Martínez, unha gran figura do ciclismo galego; unha exhibición de futgolf e entrega de agasallos.