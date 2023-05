Gozar da Praza do Calvario e de toda a súa contorna é un dos obxectivos co que nace ‘Primavera na Praza’, un programa de actividades posto en marcha polo Concello do Rosal que ata xuño aglutinará numerosos e variados eventos que atraerán a todos os públicos.

As actividades arrancaron o pasado mes coa Feira do Libro e hoxe ao mediodía Barafunda inaugura a axenda de maio co seu espectáculo infantil “Pinga-Pinga”, co que se promove a aprendizaxe para facer a facer un uso responsable da auga.

O vindeiro sábado, día 13, será a quenda do Festival da Asociación de Comerciantes do Rosal, ACOR, coa súa Feira de Oportunidades, torneo de petanca, música, comida, xogos, concursos... durante todo o día.

O Día das Letras Galegas, o 17 de maio, a Praza do Calvario acollerá A Festa da nosa lingua, unha tarde chea de actividades musicais con grupos locais coas que homenaxear tamén a Francisco Fernández del Riego.

E o sábado 20 volven as actividades para público infantil co espectáculo de monicreques “Toribio de Mañón”, de Viravolta Títeres, que achegará a historia do famoso bandoleiro galego á cativada a partir das 12.00 horas.