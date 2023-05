Un repaso pola historia dunha das tradicións máis senlleiras de Gondomar, ás súas famosas alfombras florais do Corpus Christi foi o que se fixo no acto organizado pola Asociación de Mulleres Rurais San Benito de Gondomar, celebrado o pasado sábado no auditorio municipal Loís Tobío, coa colaboración do Concello.

No evento conmemorouse o medio século da confección destes tapices que cada ano atrae a miles de visitantes á vila e serviu tamén como homenaxe aos homes e mulleres que ao longo destes 50 anos veñen traballando de maneira desinteresada para que as alfombras florais chegasen máis viva s que nunca ata o día de hoxe. O acto estivo conducido pola xornalista Paula Montes e nel proxectáronse vídeos e fotografías nos que se fixo un percorrido por ese medio século de historia. Contou coa presenza de moitos invitados, entre eles autoridades como o propio alcalde de Gondomar Paco Ferreira.