O Concello de Bueu deu a coñecer os gañadores dos Premios Johan Carballeira, un certame que consta das categorías de poesía e xornalismo, e que naceu coma unha homenaxe ao político, poeta e xornalista bueués, José Gómez de la Cueva, máis coñecido como Johan Carballeira, quen tamén fora alcalde de Bueu ata o seu asasinato a mans dos franquistas. Os gañadores deste ano faranse cun premio de 1500 euros e, no caso do de poesía, a publicación do poemario coa editorial Xerais.

Manuel López Rodríguez, de Noia, resultou gañador do XXVI Premio Johan Carballeira de Poesía co poemario “831-Urb”, que salientou de entre as cincuenta e tres obras presentadas. O xurado estivo conformado polas poetas e profesoras, Lucía Novas e Elvira Ribeiro, e Antón Lopo, tamén poeta e editor. Na acta, o xurado destacou que “é un libro de distopía cunha forte narratividade que ensaia unha forma de poesía híbrida, metamórfica onde o poder é descrito con crueza”. Así mesmo, a obra está escrita con versos rotos, prosa tecnificada e golpes de efecto que axudan a construír un libro que “pode lerse tamén coma unha aventura de disfraces”.

Pola súa banda, o xornalista Héctor Pena fíxose co XX Premio Johan Carballeira de Xornalismo con “Historia inacabada do deporte galego”, unha reportaxe publicada no Nós Diario e que destacou de entre as dezaoito obras presentadas. O xurado neste caso estivo conformado por Antía Yáñez, escritora e gañadora da edición anterior, Susana Pedreira, xornalista radiofónica e Manuel A. Mosteiro García, en representación da Asociación de Amigos de Johan Carballeira. Na acta, o xurado salientou “o traballo xornalístico de investigación levado a cabo polo autor para documentar diferentes ámbitos do deporte e a súa relación coa identidade do país”. A reportaxe “fusiona pasado, presente e futuro dos deportes galegos que van dende o fútbol ata os deportes autóctonos e populares pasando polas traíñas e artes marciais”. O autor dálle, o lugar que merece ó deporte paralímpico, sen esquecer a perspectiva de xénero, e tamén “consegue espertar o interese dos máis profanos na materia”.