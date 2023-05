Máis de 1.400 nenos e nenas de educación infantil, primaria e secundaria de centros de ensino de Ponteareas, O Porriño, Tui e As Neves percorreron o 3 de maio a vila do Tea ao abeiro do Correlingua, unha iniciativa de concienciación, promoción e normalización da lingua galega nas aulas organizada pola CIG Ensino, Asociación Sociopedagóxica Galega e a Mesa pola Normalización Lingüística en colaboración coas concellarías de Ensino e Lingua do Concello de Ponteareas e coas Deputacións de Pontevedra, da Coruña e Lugo.

Concerto A festa do Correlingua en Ponteareas estivo presentada por Fran Rey e o alumnado participante puido gozar da música de Mekánika Rolling Band, un dos grupos gañadores do Cantalingua. “Para nós é un orgullo acoller un ano máis este acto e animar a todos os nenos e nenas a amar o galego da mesma maneira que amamos todas as linguas e a súa riqueza. Porque queremos un galego que se fale en todos os ámbitos da nosa vida e chegue a todos os recunchos do mundo”, salienta a alcaldesa e edil de Ensino, Cristina Fernández. O Correlingua chegou ao parque da Feira Vella e percorreu varias rúas do centro baixo o lema “Na casa, na escola bota, a lingua fóra”, unha xornada reivindicativa na que rapaces e rapazas puideron gozar de actividades de lecer nas que empoderar a lingua galega.