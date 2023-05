As novidades editoriais volven saír ás rúas dos concellos galegos para achegarlle á cidadanía o libro e a lectura, nun percorrido que as leva polas catro provincias galegas.

As Feiras do Libro de Galicia celébranse nos meses de primavera e verán, con postos de venda de exemplares xestionados polos libreiros, e complétanse cunha extensa programación de actividades paralelas dirixidas a todas as idades, como charlas, encontros con autores, espectáculos infantís, presentacións de libros etc., que fan destes eventos unha cita de alto interese cultural.

Esta cita itinerante chega á vila do Porriño a vindeira semana, dende o xoves 11 e estendérase ata o domingo 14 de maio. Será no barrio de San Bieito, onde porriñeses e visitantes poderán desfrutar das propostas literarias das librarías participantes.