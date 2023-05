O vindeiro domingo, 14 de maio, A Guarda recibe, novamente e por terceira vez, á Carreira Revirando, un evento deportivo e solidario que contará ademais con actividades de baloncesto adaptado, xadrez, patios lúdicos e sorteos de agasallos para todas as persoas participantes.

Trátase dunha proba solidaria non competitiva que ten por obxectivo a convivencia festiva nun evento inclusivo onde coincidirán cativada e adultos.

É a culminación ou produto final dun proxecto educativo en que o alumnado aborda a organización da mesma sempre desde un prisma de sensibilidade cara a discapacidade e complementado con outras actividades integradoras e solidarias en liña de meta. Así o expuxeron no ato de presentación do evento, que tivo lugar na Casa dos Alonsos e que contou coa presenza do alcalde Antonio Lomba da concelleira de Deportes, Montserrat Magallanes e de representantes da organización.

Haberá dúas modalidades de circuíto, a primeira de 3.800 metros (carreira ou andaina) con saída dende a Alameda, seguindo por Manuel Álvarez, Circunvalación e volta á Alameda ; e a segunda de 1.000 metros (tamén carreira ou andaina) dende a Alameda, Manuel Álvarez e regreso ao punto de partida.

As inscricións están abertas ata o 11 de maio a un prezo de 9 euros para adultos e de 4 euros para menores de 16 anos a través da seguinte ligazón: https://inscriu.me/es/revirando-a-guarda-iii

Nesta carreira colaboran San Xerome, Caixabank, ORPAGU, Suministros Navales Santa Tecla, Pescados Pérez Piñeiro, Prefabricados Estévez, Residencia Monte Tecla, Entrepot Naval, Electrónica Eutimio, Portalmatic, Confitería Rogelio, Your English Corner, Hotel El Molino, Concello da Guarda, Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra e a Agrupación Deportiva Deporte Escolar Val Miñor.