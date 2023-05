A Feira de Cultivos do Baixo Miño cumpre a súa maioría de idade con máis forza ca nunca. Logo de non poder celebrarse os últimos tres anos por mor da pandemia da Covid, renace nun novo espazo, cunha ampla programación e convertida en punto de encontro para todo aqueles que aman a natureza, a agricultura e a horta.

Prevista para esta fin de semana, tivo que adiarse para a vindeira ante as previsións meteorolóxicas adversas, mantendo igualmente toda a programación. Dende o venres 12 ata o domingo 14 de maio terá lugar esta antiga mostra transformada en feira que por primeira vez inclúe concertos, demostracións culinarias, obradoiros, sesións vermú, conferencias e un mercado de primavera con numerosos postos instalados de xeito paralelo aos expositores de planta, froita, flor e horta colocados na denominada zona de stands, onde se poden visitar unha vintena de marcas relacionadas co sector do agro, un motor económico fundamental no Baixo Miño, xerador de emprego, calidade e riqueza no territorio.

Organizada de forma conxunta pola Asociación de Cultivos do Baixo Miño (AcuBam) e o Concello de Tomiño, a feira estrea este ano escenario ao aire libre, a tamén renovada Praza Antonio Fernández de Goián, onde se poderán atopar as últimas tendencias e novidades no sector. Un evento que vai máis alá e xa non só está pensado para profesionais senón tamén para a toda a veciñanza en xeral, organizándose incluso visitas de centros educativos aos stands e talleres infantís.

Mercado de primavera

Unha das novidades desta edición é o mercado de primavera con postos que combina dende bixutería e xoias, a artesanía en pel, xabóns, mel, artigos de madeira, libros e mesmo xoguetes. E é que o os máis pequenos tamén teñen cabida neste evento, o máis emblemático da comarca e dos máis importantes de toda Galicia no eido dos cultivos, o sector agrícola, a planta ornamental, a flor cortada, a froita e a horta.

O mercado de primavera ao igual que a zona de expositores está abertos ao público en horario de mañá e de tarde.

Gastronomía

A gastronomía tamén está presente na Feira de Cultivos do Baixo Miño. Así, habilitouse unha zona na que estarán instaladas foodtrucks, que se complementa coa hostalería da vila, na cal poder xantar, cear ou tomar algo á noite, logo de que peche a feira, coa iniciativa “After-fair” nos locais de Goián

Previo ao acto inaugural o venres 12 ás 20.30 horas, o público asistente poderá escoitar falar a David Fernández das “Alternativas aos produtos químico para preservar a biodiversidade” e as charlas curtas, mesa coloquio e visita á zona de exposición e elementos de innovación de AcuBam. E, tras el, ás 21.00 horas, David Amor ofrecerá un monólogo.

A xornada do sábado comezará ao mediodía cunha proposta culinaria, “Aprendendo a explotar todo o potencial dos cultivos de tempada e produtos locais”, unha demostración en directo a cargo dos chefs Toñi Vicente e Iván Méndez. De seguido, cita musical con sesión vermú protagonizada por Sabela Cereijo e Andrés Cunha que interpretarán “Up to you”.

Xa pola tarde, ás 17.30 horas, Barafunda Animación debuxará sorrisos co seu espectáculo infantil “Globotolo”; á mesma hora na que se celebrará un obradoiro de deseño de xardíns, impartido por Íñigo Segurola, con inscrición previa no expositor de AcuBam e de 18.30 a 20.30 horas concerto “The Manueles” “Showcase”, no marco de Música Nova – Eurocidade Cerveira Tomiño.

Budiño será o encargado de pechar a xornada do sábado, cun concerto comezo de xira Branca Vela, ás 21.00 horas.

O domingo 14 celebraranse dous obradoiros-demostración, ás 11.00 horas de “Separar para reciclar separar para compostar” e ás 12.00 horas “Conservas vexetais creativas”. Ámbolos dous con inscrición previa no expositor de AcuBam. Tamén ao mediodía haberá a charla “Lur Garden: o xardín de xardíns en Oiartzun”, a cargo de Íñigo Segurola, e tras ela nova sesión vermú, nesta ocasión, coa música en directo de Weli Kings .

Pola tarde, ás 17.00 horas, nova cita coa cativada a través do obradoiro “Construcións para aprender: máis alá de Lego”, con inscrición previa, e ás 18.00 horas outro de xoeiría “Faio o teu anel de cobre”.

Xa ás 20.30 horas, San Rockers porá o broche de ouro a esta décimo oitava edición da Feira de Cultivos do Baixo, cun concerto.

E ademais, durante toda a feira na planta baixa da Praza das Artes, exposición e venda de obras do colectivo SomosArte.

Toda a información sobre o evento pódese consultar na páxina web feiradecultivos.gal