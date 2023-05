Achegar o funcionamento da administración local á cativade foi o obxectivo da visita realizada polo alumnado de 1º e 2º de Primaria do CPI Manuel Suárez Marquier á casa consistorial rosaleira, unha xornada na que ademais de coñecer as instalacións municipais, os diferentes departamentos e o seu funcionamento tamén puideron falar coa alcaldesa e con concelleiras e concelleiros e formularlles as súas dúbidas e suxestións.

Durante o encontro, os escolares celebraron un pleno infantil presidido pola rexedora no que se aprobou por unanimidade realizar unha festa dos nenos e nenas. Na visita o alumnado do CPI Manuel Suárez Marquier tamén puido coñecer de primeira man o traballo que realizan diferentes empregados e empregadas municipais, como o de secretario ou secretaria municipal.