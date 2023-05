Un total de 29 estudantes de 3º curso de ESO do IES de Mos veñen de visitar as instalacións da Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP) localizada no Valos para coñecer de primeira man a función de potabilización deste recurso que nela se fai.

Durante o percorrido por esta instalacións do Consorcio de Aguas do Louro coñeceron como chega a auga dende o Encoro de Eiras, se potabiliza facéndoa pasar por filtros de area e se lle engade o cloro e outros reactivos que a fan apta para consumo humano, garantindo as condicións sanitarias necesarias. Auga que, unha vez potable, serve para abastecer non só ao municipio de Mos, senón tamén ao do Porriño e Salceda de Caselas. O Consorcio dispón dun protocolo específico para autorizar as visitas a esta ETAP dos Valos, ao igual que á EDAR de Guillarei, e calquera entidade pode solicitalas, de xeito gratuíto, a través da propia páxina web do consorcio ou enviado un correo electrónico ao enderezo contacto@consorciodolouro.es