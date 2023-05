A Biblioteca Municipal de Salvaterra de Miño, xunto ao departamento municipal de Cultura, está a levar a cabo unha campaña de dinamización á lectura entre as cativas e os cativos. Dentro das actividades de conmemoración do Día do libro incluíu un contacontos, “Pepiña Maruxiña quere voar” e un obradoiro para que nenas e nenos fixeran a súa propia xoaniña.

Por outra banda, os nenos e nenas do CRA A Lagoa celebraron os días da Árbore e da Terra cunha ruta pola senda fluvial de Fornelos. A xornada contou con plantación de árbores, visualización dunha estacada e merenda.