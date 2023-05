O grupo Cantometrics pon en valor o patrimonio inmaterial galego interpretando melodías do arquivo do musicólogo Alan Lomax nun concerto que se vai celebrar hoxe sábado, ás 20.30 horas no Auditorio de Guizán.

O arquivo de Alan Lomax é unha e fonte de melodías de gran parte do planeta no que Galicia ten un posto destacado. Acompañado de Jeanette Bell, percorreu o país gravando melodías, sons, gravados nos anos cincuenta, os que Cantometrics recolle e transforma empregando acordeón, marimba, percusións, zanfona, gaita e voz.