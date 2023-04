A solemne procesión da San Telmo, a tirada de fotos piromusicais e a actuación da orquestra Panorama foron as derradeiras actividades do programa de festexos que levou a Tui a miles de persoas do 8 ao 17 de abril.

Ao longo de todas as festas foron miles as persoas que gozaron da ampla programación prevista para todas as idades. A carpa da Corredoira encheuse cada tarde de público familiar e as rúas enchéronse de animación. A música foi unha das ofertas destacadas con concertos de artistas nacionais e locais, verbenas, actuacións de bandas de música e tamén grupos tradicionais. As festas deixaron ademais, segundo apuntan fontes municipais, o seu retorno no comercio, na hostalería e na restauración local, acadando un alto índice de ocupación nos aloxamento, e tamén na restauración onde moitos establecementos ao longo da fin de semana colgaron o cartel de completo. Tui despide así as súas festas patronais con gran éxito de público e nas que o tempo tamén acompañou e propiciou o desfrute das mesmas na rúa.