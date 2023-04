En Tomiño a arte e a cultura teñen un papel e un espazo destacado. Por este motivo, o pasado sábado, 15 de abril, o Concello conmemorou o Día Mundial da Arte con varias actividades coas que dar a coñecer a importancia da arte, da innovación e da creatividade na sociedade. “A arte é unha forma de comunicación, un xeito de expresar ideas e emocións, porque cada actividade artística agocha tamén unha parte importante da nosa idiosincrasia, da nosa cultura e do noso facer como pobo”, destaca a alcaldesa, Sandra González.

Ao abeiro deste día, a artista galega Nadia Otero encheu o mercado municipal de Tomiño coa súa mostra ‘Do Lérez ao Tambre’, que expón 14 obras realizadas ao longo da súa vida artística. Nada hai 24 anos no Grove, Otero descubre ao público unha peregrinación dende Pontevedra ata Santiago de Compostela paralela á que se fai na Ruta Xacobea. Unha viaxe que leva aos espectadores por diferentes puntos da xeografía galega todos unidos baixo o fío conector da auga, que a artista representa a través do mar ou do río. Nesta exposición pódese ver a progresión que fai a pintora por medio das súas pinceladas, xa que nalgunhas obras son máis indecisas e noutras máis seguras e maduras.

O Concello de Tomiño e a propia artista convidan a toda a veciñanza a gozar desta viaxe a través da pintura, que poderá visitarse ata o vindeiro 6 de maio.

Tomiño conmemora tamén este día co espectáculo ‘Frida’, da Cova das Letras, unha peza dirixida a público familiar onde a través do corpo en movemento, monicreques e obxectos ponse en valor o poder transformador da arte. A obra representouse para o alumnado de infantil e secundaria de Tomiño o pasado martes, pero tamén contará cunha sesión de balde aberta a todos os públicos mañá domingo, ás 17.30 horas, no auditorio de Goián.

Día Internacional do Libro

Con esta obra, o elenco reconstruirá cadros vivintes a través da danza e do movemento de obxectos no que a música xoga un papel fundamental e co que se crea un espectáculo poético colorido e con moita, moita vida. Ademais, ao coincidir co Día Internacional do Libro agasallarase a todas as familias asistentes cun libro.