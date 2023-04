O Concello de Gondomar publica un libro no que dá a coñecer o patrimonio arqueolóxico, cultural e ambiental do municipio. Trátase de “Un paseo por Gondomar” no que o grupo Solaina, integrado por tres nais emprendedoras do Val Miñor, narra a historia dun pequeno trasno da Casa Peralba, de nome Diego, que atopa escrito no libro máis vello da biblioteca que no próximo eclipse de lúa un Trasno de Lume virá queimar Gondomar. A partir de aí entre petróglifos, muíños, ríos, pontes e pazos buscará incansable, nas súas dez parroquias, axuda para loitar contra este terrible meigallo a través de experimentos científicos.

Un libro para nenos e maiores de 108 páxinas a cor, con actividades científicas e medioambientais para xogar e aprender en familia. “Un paseo por Gondomar” está escrito pola poeta e escritora Soledad García, ilustracións da pintora Laine Villero, maquetación da deseñadora Natalia Guisande e revisión lingüística por Isabel Acea. O alcalde Paco Ferreira sinalou que “Un paseo por Gondomar” será “un instrumento moi valioso para os colexios da comarca e servirá de base para a realización de actividades medioambientais e turísticas e así reforzar a potencia cultural de Gondomar e hábitos de vida saudables nas dez rutas coas que conta o libro”. A entrega farase nun acto moi especial mañá, 23 de abril, Día Internacional do Libro, de 17.00 a 19.00 horas, na praza de Rosalía de Castro onde se realizarán obradoiros científicos da man de Ciencias e Movemento.