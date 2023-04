Unha nova programación de barferencias volve á programación guardesa para brindar maior información sobre os últimos traballos arqueolóxicos e investigacións históricas. Así, a razón dunha barferencia por mes, nesta primavera poderanse coñecer as conclusións, resultados e relacións co resto de casos galegos e peninsulares do pasado prehistórico e medieval.

A pasada semana Brais X. Currás e Eduardo González Gómez de Agüero presentaron os resultados do estudo do concheiro do Castro Santa Trega, trala intervención do ano 2019. En maio, o día 11 no Restaurante Os Remos, ás 20.00 horas, Rebeca Blanco-Rotea e Francisco Alonso Toucido falarán da orixe da antiga muralla da Guarda. E o 2 de xuño, ás 20.30 horas no Restaurante Casa de la Abuela Luis F. López González falará sobre os sistemas construtivos empregados nas murallas dos castros.