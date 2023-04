O Concello de Redondela ten todo preparado para celebrar o festexo tradicional dos Maios o vindeiro 1 de maio. Será na Alameda de Castelao onde se expoñan estas obras escultóricas vexetais arredor das cales un grupo de persoas canta coplas, cuxo denominador común é, sen dúbida, a retranca e onde a interpretación (posta en escena, sincronización, utilización de elementos de acompañamento como paus e uso de prendas tradicionais) supón un gran valor engadido.

Onte remataba o prazo de inscrición para participar nesta actividade á que se destina un crédito máximo de 5.000 euros a repartir en diversos premios. Así, entregarse 100 euros por maio e logo haberá galardóns nas categorías de coplas, interpretación, maio tradicional e maio artístico. Un primeiro, un segundo e un terceiro premio en cada unha delas dotados de 300, 250 e 200 euros, respectivamente. Será un xurado quen emita o veredicto, formado, como en tódalas edicións, por diversas persoas cualificadas para exercer esta función, en número impar, presidido pola concelleira de Cultura de Redondela e actuando como secretario un funcionario do Concello. A maiores, as propias persoas participantes nos maios poderán votar tamén nas categorías de maio tradicional e maio artístico, un voto colectivo que se contabilizará como o dun membro máis do xurado.

Nas bases e convocatoria considérase maio tradicional aquel construído con forma cónica ou de cruceiro con materiais vexetais (especialmente fiúncho, pampullo, peonias, laranxas e flores) e técnicas construtivas mecánicas non sintéticas; e maio artístico aquel construído con forma non cónica, tamén con materiais vexetais e técnicas construtivas non exclusivamente mecánicas.