O conflito é unha realidade en calquera relación familiar, educativa... e pode levarnos a un muro separador ou pode tamén ser unha oportunidade para a transformación e o crecemento. Como nos comunicamos no conflito determinará o que suceda. Nun obradoiro, dirixido a nais, pais e profesionais do ámbito educativo e da saúde, ofrecéronse as claves emocionais e comunicativas necesarias para aprender a manexar conflitos e convertelos nunha oportunidade. Foi a primeira das actividades das xornadas “Acompañando na aventura de crecer” impulsada polas concellerías de Cultura e Igualdade do Porriño, a través da biblioteca municipal, coa finalidade de achegar e divulgar información á sociedade adulta para que esta entenda mellor o desenvolvemento do cerebro infantil e cal é o seu papel como coidadores, ben sexa como figura de referencia ou como persoa que atende as súas necesidades en momentos puntuais. Para elo, unha vez máis, apostouse por diferentes perfís profesionais para afondar no campo da comunicación, o procesamento sensorial e a aprendizaxe.

A segunda edición deste ciclo de xornadas ten como novidade os obradoiros prácticos, como este de “Comunicación no conflito”, que se desenvolven antes de cada conferencia e nos que se dan ferramentas útiles para aplicar cada día coa conciencia e o propósito de favorecer un bo desenvolvemento infantil, que é o obxectivo central desta iniciativa que se vén celebrando os dous últimos venres, quedando unha terceira sesión, que será o vindeiro venres, día 28, a partir das 16.00 horas, no centro cultural. Venres, 28 de abril “Acompañando dende o respecto” é o título do obradoiro para o cal é preciso inscrición previa enviando un correo electrónico ao enderezo biblioteca@oporrino.org. A miúdo afloran interrogantes que fan dubidar das capacidades para superar adecuadamente as dificultades que se presentan no día a día. Este obradoiro, que se celebrará de 16.00 a 18.30 horas, ofrece recursos para acompañar a nosa infancia con bases sólidas para unha boa saúde mental. Marta Pérez e Paula Madrid, terapeutas ocupacionais, pecharán as conferencias con “O conto como ferramenta para abordar dificultades do procesamento sensorial”, a través da cal farán unha inmersión no mundo da integración sensorial, resolveranse casos prácticos, abordarase a importancia do conto como recurso e darán a coñecer contos sobre integración sensorial. A través desta formación, que dará comezo ás 19.00 horas con acceso libre, poderase coñecer tamén o proxecto Infancia M&P da man das súas propias creadoras.