Ponteareas pon en valor o traballo colectivo, o esforzo e a singularidade das súas alfombras e do seu Corpus. Este sábado, ás 18.30 horas no auditorio municipal Reveriano Soutullo, nun acto aberto a toda a veciñanza, o Concello proxectará ante o público por primeira vez a peza audiovisual titulada “As mans do Corpus”, na que se destaca “o traballo colaborativo que realiza durante todo o ano un pobo envorcado na planificación, deseño, preparación de material e creación dun quilómetro de alfombrado no centro da nosa vila”, explica a alcaldesa, Cristina Fernández.

O documental recolle “o traballo interxeracional entre as e os alfombristas, xa que son as persoas con máis experiencia as que transmiten todos os seus coñecementos e as técnicas empregadas aos máis novos e novas”, salienta a concelleira de Turismo, Eva Gil. Esta peza documental recolle o testemuño dalgúns dos protagonistas das alfombras ponteareás, que poñen voz e rostro a unha arte efémera con 200 anos de tradición pero que soubo avanzar e modernizarse para ofrecer tamén un espectáculo festivo e cultural considerado Festa de Interese Turístico Internacional. No documental, Alejandro Porto, Ana Fernández, Iago Carrera, Julio González, Maruja Carrera, Miguel Mera e Pilar S. Garra poñen voz a toda unha tradición en representación de todo o colectivo, dende a experiencia das persoas máis maiores ata a mocidade, e a todos os pasos do proceso de creación das alfombras da vila.