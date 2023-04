O auditorio do Centro Social e Cultural de Guizán acolle mañá, ás 18.00 horas, a representación da obra de Bea Campos “As palabras perdidas”.

A actividade enmárcase no programa municipal Ocio en Familia da Concellería de Participación Cidadá de Mos e lévase a cabo con motivo da conmemoración do Día do Libro.

A obra versa sobre a Condesa Colorada e o seu axudante Leocadiof, que queren narrar o seu relato preferido pero, ao abrir o libro, caen na conta de que o seu conto está cheo de buracos. A entrada ao espectáculo é de balde.