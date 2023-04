Esta fin de semana pódese degustarse na localidade mosense os petiscos chegados na foodtruck da Consellería do Mar da Xunta de Galicia

Esta revolución gastronómica sobre rodas estará estacionada hoxe no aparcadoiro municipal das Angustias, na parroquia de Sanguiñeda, e servirá ao público en horario de 12.00 a 15.00 e de 16.30 a 19.30 horas. Mañá domingo desprazarase ata o Centro Dotacional de Torroso, onde estará aberta de 12.00 a 15.00 horas, e ao Centro Social e Deportivo de Guizán, de 16.30 a 19.30 horas.

Esta iniciativa, que percorre 260 municipios de toda España vinculados co Camiño de Santiago, busca enxalzar e promocionar a excelencia do produto, as materias primas e a gastronomía de Galicia.