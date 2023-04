O Concello de Redondela vén de anunciar a apertura dun novo espazo no Multiusos da Xunqueira dedicado á mocidade. Estrearase co inicio do programa “Redondela Xoven” 2023 e estará localizado nunha das zonas máis empregadas polos máis novos. O espazo servirá para a xuntanza libre, pero tamén para a organización de obradoiros de balde por parte do Concello.

A primeira das actividades do programa será un obradoiro de graffiti, que terá lugar os dous vindeiros venres, 28 de abril e 5 de maio, de 19.00 a 21.00 horas. A actividade é de balde e é precisa a inscrición previa, de forma presencial no multiusos ou chamando ao 986 40 28 65. “Durante a actividade os e as participantes poderán traballar nun mural coa artista redondelá Paula Amoedo que decorará o novo espazo dedicado á xuventude no propio multiusos. Esta é unha forma de ofrecerlles a sala permitíndolles participar na súa mellora de forma activa, para que sintan que é deles e delas e formen un recordo que dará inicio a moitos momentos de lecer e cultura no lugar sinalado”, explica a alcaldesa, Digna Rivas. O obradoiro de fotografía analóxica será a segunda das iniciativas dentro do programa “Redondela Xoven” 2023 e celebrarase os sábados 29 de abril e 6 de maio, tamén entre as 19.00 e as 21.00 horas, gratuíto e con inscrición previa. Estas dúas sesións terán continuidade, xa que o 29 de abril estará enfocada a introdución á fotografía analóxica e o 6 de maio ao revelado en branco e negro. O obradoiro estará impartido por Noemi Parga Iglesias, fotógrafa e docente viguesa. Día da Xuventude en agosto A alcaldesa asegurou que “ao longo do verán, «Redondela Xoven» terá máis sorpresas” ao mesmo tempo que anunciaba que a mediados de agosto celebrarase o Día da Xuventude.