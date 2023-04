Soutomaior de Libro. Libros e moito máis!. Así presenta o Concello de Soutomaior a xornada que se celebra ao longo de todo o día de hoxe na Alameda Talo Río, en Arcade, conmemorando así o Día Internacional do Libro.

Expositores e venda de libros, contacontos, espazos artísticos e de xogo, presentación e sinatura de obras, obradoiros, sorteos e espectáculos son as propostas para este sábado.

Ás 09.45 horas será o acto inaugural tralo cal abrirán os postos, nos que estarán presentes unha decena de editoriais. A primeira das presentacións de libros será a cargo de Paula Suárez, que dará a coñecer “o mundo de cores de Lía e Roque” e o primeiro dos obradoiros “Ilustrando con acuarela”. Para a participación nos talleres era preciso inscribirse previamente a través da web municipal. De xeito paralelo terá lugar a charla coloquio “A lingua e os videoxogos” e a continuación novo obradoiro, nesta ocasión de “Experiencia inmersiva con lentes de realidade virtual”, que volverá a repetirse pola tarde ás 18.00 horas, e nova presentación de obra literaria, Manuel Esteban falará de “A triloxía de Carlos Manso” e “Sestrelo”.

Para pechar a mañá, ás 13.30 horas, Brais da Horta ofrecerá o seu espectáculo de música ao vivo, teatro e humor “Consertasso na horta”, con leras e arranxos para sementar e apañar risas e gañas de cantar.

A programación volverá ás 16.00 horas coa apertura, ata ás 20.30 horas, de expositores e postos de venda, o mesmo horario no que se celebrarán obradoiros PLES “Plataforma de aprendizaxe interactivo”, aberto ao público de 6 a 12 anos sen necesidade de inscrición previa. Tamén ás 16.00 horas terá lugar un contacontos con obradoiro baseado no libro infantil “A pantasma colorida”, para nenos de 3 a 8 anos, e o taller “Como escribir un conto infantil” a cargo do escritor e formador Manuel Guisande, para público maior de 16 anos. Ás 17.00 horas realizarase outro obradoiro aberto, sen inscrición previa, para crear marcapáxinas con acuarela; e ás 19.00 horas “Ilustrando con acuarela”, á vez que terá lugar a última das presentacións de libros, “Nos días encantados de agosto. Unha biografía de José Gil”, de Manolo González.

Ás 20.00 horas realizarase un sorteo de libros e outros agasallos para o público xeral e ás 20.30 horas o espectáculo de maxia “A ilusión de ler”, de Magia en la manga, porá broche de ouro á xornada.

Espazos artísticos

Al longo de todo o día estarán abertos tamén tres espazos, un da biblioteca municipal Luís Seoane, outro do mundo mariño “Un mar de letras e imaxes” e un máis de literatura e videoxogo “Libros e xogos que educan”.

Ademais tamén se poderá completar un pasaporte literario, da man da mascota ROTI e está operativo un “libroruleta”, xogo con varias seccións de cores sobre unha roda para acertar cuestións de lectura, literatura e outras curiosidades.