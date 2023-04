Por terceiro ano consecutivo o Concello da Guarda dedica o mes de abril ao libro e as librerías, cunha programación centrada na presentación de diferentes obras literarias e no estímulo ao consumo de libros.

Unha das iniciativas é a Ruta do Libro, que tan boa acollida tivo nos anos anteriores, consistente en poder conseguir un agasallo por cada 30 euros gastados en libros nas librerías guardesas: Atlántica, Ler, Ideas e Cervantes. Este consumo pode acumularse durante todo este mes e incluso en diferentes establecementos, nos que facilitarán o pasaporte lector para gardar os tíckets de compra. Só hai que dirixirse á biblioteca municipal, en horario de 17.00 a 20.00 horas, de luns a venres.

Aínda que sen dúbida o maior estímulo para o consumo dos libros chega esta fin de semana coa celebración do Día do Libro, xa que con motivo desta data poderanse adquirir os exemplares cun 10% de desconto, á vez que se é agasallado cunha rosa. Será hoxe sábado e mañá domingo.

Paralelamente á campaña comercial, organizouse unha programación con presentación de libros, contacontos e música. O poemario de Feliciano Rolán “De mar a mar” traducido ao galego foi o primeiro dos eventos. A pasada semana presentouse a novela do escritor e músico Santiago Ferragud “Todo chega dende o mar”, nun acto no que estivo acompañado por Beatriz Núñez, profesora de Debuxo e responsable do Departamento de Igualdade do IES A Sangriña, xa que a novela traslada ao lector ao Vigo do século XX, na pel de dúas protagonistas femininas que viven momentos sociopolíticos lonxe no tempo pero convulsos como é o Vigo de 1931 e a proclamación da República á que lle sigue a represión do 36 na Illa de San Simón e o Vigo de 1972 no fin da ditadura e no xerme do GRAPO.

E a última presentación literaria realizouse onte mesmo, no centro cultural, “Tierra de leyenda I, O legado de Breogán” do tamén vigués Samuel Ferro, novela ambientada na Galicia medieval que aborda as penurias de Martín, un rapaz de 1351 que se ve obrigado a sobrevivir como pode, e maiormente ao marxe da lei. Tui, Salvaterra e A Guarda son lugares onde se centra parte da acción desta historia.

Xa metidos na fin de semana dedicada ao Día do Libro, hoxe haberá na biblioteca municipal, ás 12.00 horas, o contacontos “Lucinda e o inspector Vinagre”, a cargo da cooperativa guardesa Maga de Voz, con Cristal Méndez e Paolo Rosi. E mañá domingo, na Igrexa Parroquial ás 18.00 horas, broche de ouro á programación co concerto “Se cantas es ti que cantas...” a cargo do Coro Cantares de Brueiro, dirixido por Tino Baz.