A Feira do Libro regresa renovada ao Rosal tras tres anos sen poder celebrarse por mor da pandemia. Será un evento que se celebrará durante toda a xornada de mañá domingo na Praza do Calvario no que literatura e lecer camiñarán da man a través dun programa de actividades, entre as que se atopan o Mercado do libro de segunda man, espectáculos infantís, actuacións musicais e unha exposición de recomendacións lectoras.

Ás 12.00 horas abrirá o Mercado do libro de segunda man con postos que estarán rexentados por sete asociacións rosaleiras: Agrupación Musical do Rosal, Asociación Ghorghalado, Asociación de Maiores, San Xerome Emiliani, a ANPA do CRA María Zambrano, Ecos do Folón e CONRAZONES. Todas elas levarán un amplo catálogo de títulos recollidos dos fondos das propias asociacións ou a través dos seus socios e socias para achegar ao público. “O obxectivo é que os libros non queden gardados nun andel, senón que teñan unha segunda vida e que sexan accesibles para todas as persoas”, destaca a alcaldesa, Ánxela Fernández. Xunto con estes stands, durante toda a xornada tamén haberá un posto da florería Augaluz para dar presenza ás flores e plantas.

O programa de actividades comezará pola mañá ás 13.00 horas coas súas ‘Narracións imprevistas. Literatura repentina’ de Santi Prego e Jorge Arcos. Xa pola tarde, ás 18.00 horas será a quenda de @s Jaloch@s e o seu ‘Ritmando’, un espectáculo musical no que a cativada xogará coa música e a palabra a través dun concerto participativo no que os xogos baseados no ritmo, na percusión corporal, no baile, na escritura creativa e na lingua de signos serán os protagonistas. A xornada rematará co concerto, ás 19.30 horas, do cantautor Luis Pastor.

Recomendacións lectoras

O programa de actividades completarase coa exposición de recomendacións lectoras do alumnado do CRA María Zambrano, unha mostra na que o público poderá gozar dos podcast creados polos propios escolares a través dun código QR.

En caso de choiva os postos do Mercado do libro de segunda man e as actuacións infantís trasladaranse aos baixos do Concello, mentres que a actuación de Luis Pastor mudará para o auditorio municipal.