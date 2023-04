O historiador local Anxo Rodríguez Lemos recibiu o alumnado do IES Primeiro de Marzo de Baiona na entrada da casa consistorial da vila para guialos por unha visita á mostra etnográfica que percorre o proceso do liño en Galicia, “Da terra ao tear”. Os estudantes estiveron acompañados polo profesorado do departamento de Ciencias Sociais e outros visitantes que se incorporaron á explicación.

A mostra etnográfica “Da terra ao tear” componse de ferramentas e paneis informativos para a achegar ao espectador o traballo do liño en Galicia. Tráste dunha colección do propio Anxo Rodríguez Lemos que formou parte da programación da festa da Arribada 2023 e tivo unha gran acollida entre o público.