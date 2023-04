O programa de andainas medioambientais organizado polo Concello de Mos celebra este domingo, 23 de abril, a súa terceira cita. Trátase dunha ruta de 13 quilómetros que discorrerá por Mos e Louredo e que se realiza, nesta ocasión, en colaboración coas comunidades de montes de ámbalas dúas parroquias.

O percorrido é apto para todos os públicos, pois a pesar da súa lonxitude non ten fortes pendentes e é todo por pistas forestais, sen pisar en ningún momento asfalto. Deste xeito, todas aquelas persoas que desexen participar só teñen que acudir mañá ao lugar de saída, que será no Parque forestal de Trabazos, ás 09.30 horas, e botar a andar. O remate está previsto para entre as 12.30 e 13.00 horas, con chegada á Capela de San Gregorio en Louredo. A continuación, disporase de servizo de autobús para volver ao punto de saída.

Os participantes poderán desfrutar de vistas do Val da Louriña e estarán acompañados en todo momento por efectivos de Protección Civil e do Servizo Municipal de Emerxencias, que ofrecerán auga e froita aos asistentes á metade do percorrido.