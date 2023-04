A primeira promoción do Ciclo de grao Medio de Pedra Natural que se imparte no IES Ribeira do Louro, no Porriño, na súa modalidade de FP Dual rematou xa a súa formación teórica e comeza a fase de cualificación en empresas do sector.

Esta formación ofertase por primeira vez en Galicia e faino no Porriño, un concello referente na industria da pedra que dá un paso adiante, da man do Clúster do Granito e da Xunta de Galicia, na cualificación deste sector. O instituto porriñés acolleu o acto de promoción do ciclo, no que acompañando ao alumnado, docentes e parte do equipo directivo do centro, estiveron o alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo; o xefe territorial de Educación da Xunta en Vigo, César Pérez Ares; o xerente da Fundación Clúster do Granito, José Angel Lorenzo e unha nutrida representación das empresas que acollerán a formación práctica. “A FP xera oportunidades para avanzar na especialización técnica, o que potencia o desenvolvemento das empresas e supón para vós unha oportunidade moi grande desenvolver unha carreira profesional tan pronto como acabedes a formación”, referiu o alcalde ao alumnado. “Vós sodes parte esencial dun momento moi importante para este pobo. Sodes a primeira das moitas promocións que se formarán para seguir facendo do Porriño e da súa industria da pedra un referente mundial”.