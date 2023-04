O Concello de Redondela quere poñer en valor os seus recursos naturais, culturais e patrimoniais e para iso ofrece unha Semana Santa con actividades e roteiros pensadas para todas as idades.

A nova oficina de turismo situada na rúa Queimaliños, lugar estratéxico por situarse en pleno camiño de Santiago, supón unha mellora no servizo e atención aos turista, e sobre todo ao peregrino. Estará aberta a partir do luns en horario continuado de 11.00 a 19.00 horas.

Dentro das actividades organizadas para a semana Santa inclúense a actividade coñecida como “A Vila pola Tardiña” que se realizarán todos os días para dar a coñecer o patrimonio e a historia de Redondela e para a que só será necesario inscribirse na oficina de información turística.

O Concello de Redondela quere continuar promovendo a memoria histórica da Illa de San Simón e San Antón e para iso organiza viaxes subvencionadas o xoves, venres, sábado e domingo, con saídas desde Cesantes, Meirande e Chapela. Cun prezo reducido de 5 euros.

Tamén continúan os roteiros de turismo mariñeiro dirixidos por Amarturmar, sobre o que a alcaldesa, Digna Rivas, expresou a súa satisfacción xa que “poder contar cunha asociación do nivel e calidade de Amarturmar é todo un luxo. Dámoslle a en hora boa polo Distintivo SICTED 2022-2024 co que acaba de ser galardoada”. Concretamente o xoves 6 realizarase a ruta do choco ás 17.00 horas, o venres 7 a do marisqueo a pé ás 10.30 horas e o sábado 8 a do porto tamén ás 10.30 horas. Todas terán un prezo de 3 euros e deberá facerse a correspondente reserva na oficina de turismo de Redondela.

Por outra banda, o Museo Meirande, amplía ou seu horario habitual e abrirá as súas portas de luns a domingo de 11.00 a 14.00 e de 15.30 a 19.00 horas.