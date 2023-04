A aula CeMIT de Ponteareas prepara este mes unha ampla programación de cursos e actividades de novas tecnoloxías. A primeira será “Xogando coas TICs”, unha actividade aberta a todos os públicos pero deseñada especialmente para a mocidade durante a Semana Santa. A actividade desenvolverase os días 3, 4 e 5 de abril de 16.00 a 21.00 horas.

Outra proposta é un curso de informática con dous niveis diferentes. No nivel I as clases impartiranse luns e mércores do 10 ao 26 de abril de 16.00 a 19.00 horas, mentres que as do nivel II serán os martes e xoves dende o 11 ao 27 de abril tamén en horario de 16.00 a 19.00 horas.

Tras Semana Santa a aula CeMIT acollerá un obradoiro de memoria do 10 ao 13 de abril de 19.00 a 21.00 horas, mentres que de 17 ao 27 impartirase un curso de correo electrónico nese mesmo horario. Máis información no 634238962.