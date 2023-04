O Servizo de Atención Temperá (SAT) da agrupación dos concellos de Arbo, Salvaterra de Miño e Crecente retomou a súa actividade o ano pasado cun novo equipo multidisciplinar formado por unha psicóloga e coordinadora do servizo, unha terapeuta ocupacional e unha logopeda.

O Servizo de Atención Temperá desenvolve a súa actividade presencialmente en cada un dos concellos.

Durante 6 meses de actividade, atendéronse un total de 69 nenos e nenas con transtorno no seu desenvolvemento ou risco de padecelos e as súas familias; deles 37 son de Salvaterra de Miño.

Na posta en marcha do servizo leváronse a cabo reunións de información a pediatría de atención primaria e centros educativos do ámbito de actuación do SAT.