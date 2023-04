O Rosal estrea esta fin de semana o seu grupo de voluntariado de limpeza da natureza cunha saída coa que seguir coidando a contorna. “É moito máis que un xesto, participar en iniciativas como esta ten un impacto moi positivo no noso concello ao tempo que fomentamos a concienciación e participación activa da veciñanza no coidado do noso medio ambiente e gozan de tempo de lecer en espazos naturais”, explica a alcaldesa, Ánxela Fernández Callís.

A actividade desenvolverase mañá domingo a partir das 10.00 horas co muíño das Aceñas como punto de encontro. Será a primeira actividade nesta zona da ribeira, na que as persoas participantes irán recollendo o diferente lixo que se vaia atopando na contorna. Para a participación foi precisa a inscrición previa pero aqueles que non se anotaron e queiran formar parte desta saída poderán facelo, baixo a súa responsabilidade Recoméndase levar roupa e calzado cómodos para camiñar durante a actividade, así como luvas. Dende a organización levaranse bolsas para a recollida e luvas para aquelas persoas que non leven as súas propias.