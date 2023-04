A aposta do Concello de Nigrán polo surf inclusivo en Patos trasládase tamén a novas infraestruturas na praia. Deste xeito, o Concello vén de instalar unha caseta adaptada no aparcadoiro da praia de Abra para que estes deportistas a poidan empregar como os seus propios vestiarios. A petición partiu do Quenlla Surf Club, entidade dedicada a facilitar a práctica de surf a persoas con diferentes tipos de discapacidade e cuxa escola se atopa xusto en fronte, por iso a elección desta localización.

A maiores, o Concello contratou a decoración exterior ao artista e emprendedor Gonzalo Gómez Sala, creador da marca ‘DeGonza’ e coñecido por expresar a súa creatividade, visión e realidade cos seus debuxos ante a dificultade de comunicarse verbalmente.