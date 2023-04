Un concerto de María do Ceo estreará o amplo espazo que ofrece agora a recente reformada Praza de Ponteareas. O Concello de Redondela organiza esta actuación mañá domingo, ás 18.00 horas, de balde.

Xa está instalada a plataforma que servirá de escenario para María do Ceo e os seus músicos. No espazo haberá cadeiras para que as persoas maiores poidan tamén gozar comodamente dos fados interpretados por esta artista portuguesa afincada en Galicia.

“Queremos converter a zona da Praza de Ponteareas nun espazo de xuntanza e movemento para a veciñanza. Creemos que esta é a mellor forma de estreala, cun concerto de calidade para tódalas idades e que cree un ambiente no que se respire cultura”, sinala a alcaldesa Digna Rivas.