O Concello de Gondomar celebra hoxe a súa V Gala do Deporte, que se retoma tralo parón provocado pola pandemia. Será ás 20.00 horas no pavillón municipal Bernabé Costa de Miranda, con entrada libre.

O xurado presidido por Nuria Lameiro, concelleira de Deportes, e formado por Noelia Piñeiro Pérez, Anxo Iglesias Mariño, Bernabé Costas de Miranda, Jose Luis Ferreira Durán e Ramón Magariño Duro, xa deu a coñecer fai unhas semanas os nominados aos diferentes premios e categorías dos que hoxe sairán os gañadores.

A madriña desta edición será a atleta Vanessa Veiga Comesaña e haberá sete mencións especiais que nesta ocasión recaen en Manuel Martínez Ageitos, Desirée Vila, Carlos Dominguez “Pity”, o grupo show “Last Kaneri” do CPA Gondomar, o equipo de fútbol sala adaptado do Centro Juan María, a Garda Civil de Tráfico-Destacamento de Porriño e a título póstumo Javier Martínez Giraldez, recentemente falecido.

Entregaranse un total de 25 premios. A mellor evento deportivo están nominados son a 55 edición do Rally Rías Baixas, a Copa de España de Ciclismo e o Campionato Galego de Enduro Serra Galiñeiro. No caso do galardón a mellor club ou entidade deportiva optan ao premio o Club Acro Gondomar, o Lóstrego CF e a Sociedade Atlética Val Miñor. Os premios do deporte de Gondomar tamén teñen un galardón reservado a empresas cunha traxectoria de apoio ao deporte sendo as nominadas neste apartado Serviancar, Herboristería Bambú e Autoescola San Benito. Outro dos premios que se entregará esta noite será o que valora toda unha traxectoria deportiva, e este ano os nominados son Estela Rodriguez García (atletismo e rugby), Ruén Pereira Cardalda (atletismo) e Jose Luis Casellas (autombilismo).

Pola súa banda, as nominacións aos premios deportista revelación son: en categoría feminina Antonella Larrasw (fútbol galeico), Noa Álvarez Romero (patinaxe artística) e Naiara Araújo (ximnasia acrobática); e na categoría masculina Danny Jan Buba Sopko (ciclismo), Anxo Xoaquin Lomba Luis (loita libre) e Joel Ribeiro Días (patinaxe artística).

O premio absoluto á mellor deportista feminina decidirase entre Silvia Rita Álvarez (fútbol gaélico), Ainhoa Reparáz Sánchez (atletismo) e Lía Hermida Rial (ximnasia acrobática); e no caso do deportista masculino máis destacado os candidatos son Ricardo Buba Sopko (ciclismo), Miguel Román González (fútbol) e Julio Vilas Fernández (baloncesto).

Tamén se entregarán premios nas disciplinas de billar, petanca, chave, bolos, halterofilia, tiro con arco, hípica, atletismo, trail-carreira de montaña, baloncesto, ximnasia acrobática, fútbol, automobilismo, deporte de inercia, tenis, tenis de mesa e danza.

Iluminación artificial nas pistas de tenis

O Concello de Gondomar dotará ás pistas de tenis do complexo deportivo municipal As Cercas de iluminación artificial de baixo consumo. Deste xeito poderán ser utilizadas nun horario moito máis amplo e permitirá tamén a realización de torneos cando non haxa suficiente luz diúrna, unha demanda histórica do Club de Tenis Gondomar.

O club conta con cerca de 200 deportistas nas diferentes categorías e teñen cedido de xeito permanente o uso dunha delas. Co obxectivo de que siga acadando éxitos deportivos e poida proseguir co seu crecemento, dende o Concello acometeuse esta inversión.

O alcalde, Paco Ferreira, destaca que “o apoio ao deporte é, e seguirá sendo, unha das sinais de identidade deste goberno, xa que cada euro investido en deporte multiplicase por cinco en aforro, por exemplo en gasto sanitario”. Á vez sinalou que “a educación a través dos valores do deporte debe ser unha das prioridades de calquera administración, e por iso multiplicamos de xeito exponencial a inversión tanto en instalacións deportivas como no apoio a entidades e clubs, como o Club de Tenis Gondomar, que leva anos facendo un encomiable traballo no fomento da práctica deportiva na vila”.