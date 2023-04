Preto de 500 participantes reuniu a Carreira Infantil da Ostra no Peirao de Arcade onde, hoxe e mañá, poderase degustar este molusco da Ría. O evento deportivo do pasado domingo e as actuacións musicais da noite de onte foron os prolegómenos dunha fin de semana intensa na que o Concello de Soutomaior esperan a milleiros de visitantes, que acudirán á cita gastronómica por excelencia do municipio e á que este ano, coincidindo co inicio da Semana Santa e xa a total normalidade despois da pandemia da Covid, a previsión de asistentes é moito maior.

A Festa da Ostra celébrase tradicionalmente a primeira fin de semana de abril, época na que este molusco está nas mellores condicións biolóxicas para a súa degustación. Xunto co atractivo que xa ten a ostra, únese nestas dúas xornadas actos festivos nos cales a música é a gran protagonista, e tampouco falta o pregón, que nesta trixésimo quinta edición correrá a cargo da actriz e presentadora Lucía Veiga, recentemente gañadora do Premio Mestre Mateo á mellor actriz protagonista pola serie Rapa. O recinto da festa está instalado no aparcamento do Peirao de Arcade. Será a partir deste mediodía cando as casetas abran as súas portas para atender aos primeiros visitantes que desfrutarán da animación musical da charanga A cabeza non para. Xa pola noite, haberá verbena amenizada polas orquestras Olympus e París de Noia. Ademais, á medianoite terá lugar a clásica tirada de fogos artificiais dende a praia. Mañá domingo, día grande dos festexos, os postos abrirán xa ás 11.00 horas, á vez que as bandas de música Artística de Arcade e Cultural de Arcade ofrecerán un pasarrúas con inicio na rúa Calvario ata o Peirao e recinto da festa, e ás 13.00 horas chegará o momento da lectura do pregón. Pola tarde, a partir das 18.30 horas volverá a animación musical a cargo, nesta ocasión da Charanga 112. 10 euros a ducia de ostras Os prezos establecidos para esta edición son de 10 euros para a ducia de ostras ao natural e de 8 euros para as racións de empanada. Ademais, como acompañamento poderanse adquirir botellas de viño albariño procedente das tres bodegas do municipio.