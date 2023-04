Daniela Rial Estévez proclamouse gañadora da primeira edición do certame de poesía Respira!, convocado polo Festival Alguén que respira!, que organiza o Concello de Santiago de Compostela co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, co obxectivo de fomentar a poesía no impulso das ideas e facer do galego un idioma de intercambio cultural.

Daniela cursa 5º de Educación Primaria no CPI de Cova Terreña de Baiona e xunto con outros tres estudantes, gañadores doutras tantas categorías, recolleu o premio nun acto celebrado na capital galega, a onde acudiu acompañada dos seus pais, a directora e a xefa de estudios do colexio e a súa titora. De xeito paralelo, o centro organizou outro acto de conmemoración, coincidindo tamén co Día da Poesía, onde se recoñeceu o seu galardón e que contou coa presenza da concelleira de Cultura do Concello de Baiona, Miriam Costas, quen destacou na súa intervención “o labor que se fai dende o colexio e todo o claustro do profesorado, impulsando proxectos participativos que axudan ao alumnado a crecer”. Así mesmo, a edil trasmitiu os parabéns de parte do Concello de Baiona e, os seus propios, a Daniela e aos seus pais, presentes no acto, por apoiar á súa filla nestes proxectos, así coma a todo o alumnado que participou no certame. Durante o acto, Daniela Rial Estévez, deu letura do seu poema gañador.