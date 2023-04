O pistoletazo de saída das festas de San Telmo 2023 será o vindeiro sábado día 8 de abril. Dende entón, e ata o luns 17, festividade local, sucederanse máis de medio cento de actos nos que, sen dúbida, a música será a gran protagonista. Tanto grupos locais, charangas e bandas de música, como voces referentes a nivel nacional e internacional e sen esquecerse tampouco das orquestras que amenizarán as tradicionais verbenas.

O actor galego Carlos Blanco, coñecido pola súa destacada carreira no cinema, a televisión e o teatro, será o pregoeiro. A lectura será na xornada inaugural, o sábado 8, ás 12.45 horas na praza da Inmaculada. Previamente, xa os xigantes e cabezudos, acompañados da música da charanga Cantos Somos, animarán as rúas da cidade. O día clausurarase co concerto de Nena Daconte e Rafa Sánchez, no Espazo Feiral, na rúa Mártires de Sobredo, a partir das 22.00 horas, con entrada gratuíta.

O domingo día 9 a Banda de Música Popular de Tui actuará ás 12.30 horas na carpa da Corredoira, escenario por onde pasarán máis bandas como a de Silleda, a de Salceda de Caselas, a de Rubiós e a da Escola Naval Militar de Marín; grupos como Amnesia, Ola de Calor, Old Bridge, La Patrulla e Los Jinetes del Trópico e tamén espectáculos infantís e familiares protagonizados polo Rey Midas, Brais das Hortas Patty Difhusa, Paco Nogueiras, Migallas, Troula Animación e Cé Orquestra.

A rúa Compostela será o lugar elixido para festexar as verbenas. O sábado 15 será a quenda do Grupo América e o domingo 16 as orquestras Satélites e Los Players.

O Espazo Feiral acollerá tamén o concerto de Treixadura o domingo 9 e as actuacións das orquestras Olympus, o venres 14, e Panorama, o luns 17, que será a encargada de, trala tirada de fotos piromusicais, poñer o broche de ouro á programación das festas de San Telmo 2023, na que tamén se inclúe o XIII Semana de Teatro Amador, do 11 ao 14 de abril; o Festival Folclórico, o domingo 9; a Carreira Popular, sábado 15; o desfile exaltación do traxe tradicional, o domingo 16; a misa, a ofrenda e a procesión nocturna de San Telmo, o luns 17, que será cando tamén actúe a Banda de Guerra da BRILAT e a Feira Cabalar, que volve este ano a celebrarse durante dous días, o domingo 16 e o luns 17, en San Bartolomeu.

Feria Cabalar

Dúas xornadas nas que poderá desfrutarse do deporte hípico, da afección polo mundo dos cabalos e dunha romaría popular que congrega a miles de tudenses e visitantes cada ano. Exhibicións, concursos, xincana, espectáculo ecuestre e, ademais ofrecerase Poni Club (bautismo hípico para nenos) de xeito gratuíto e porase a disposición dos asistentes un carruaxe para paseos, tamén de balde.