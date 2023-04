O Concello de Bueu ten aberto o prazo de presentación de propostas do I Certame de Pintura Otero Baena para artistas noveis, co que se pretende contribuír a promover a creación artística ao tempo que se dá a coñecer a figura do artista local José Benito Otero Baena.

As bases completas da convocatoria poden atoparse na web municipal, e as persoas que desexen enviar as súas propostas pictóricas poderán facelo ata o 30 de abril, e logo as mellores formarán parte dunha exposición na Sala Amalia Domínguez Búa.

O concurso busca potenciar a creación artística entre as persoas maiores de 18 anos cuxa obra debe ser inédita e orixinal. Félix Juncal, alcalde da vila, salienta que “é un pracer para nós acompañar á familia nun proxecto tan fermoso, que naceu o pasado setembro durante o acto de colocación da placa na que fora a casa deste artista, e que formará parte do noso patrimonio inmaterial, sendo todo un acontecemento”. Este proxecto contribuirá a dar a coñecer un dos artistas locais, ademais de fomentar a creatividade, e súmase a outros premios culturais da vila como o Johan Carballeira de Poesía e Xornalismo.

A temática será de libre elección e admitirase calquera técnica de pintura, e formato será libre, cunha medida máxima do soporte de 1 metro de ancho por 1 metro de alto, podendo presentar os seus traballos as persoas de forma individual ou colectiva

Unha vez revisada a documentación por parte do persoal do Concello de todas as obras inscritas, convocarase a un xurado, de recoñecido prestixio, que será o encargado de facer unha preselección dun máximo de 25 obras, que son as que formarán parte da exposición na Sala Amalia Domínguez Búa. Unha vez seleccionadas as obras participantes, os e as artistas presentaranas en formato físico no Concello de Bueu antes do 20 de maio,

A exposición poderase ver nas semanas previas ao 27 de xuño, data de nacemento do pintor e arredor da que tamén se organizará a gala de entrega do premio á persoa que resulte gañadora dun premio dotado con 1.500 euros.