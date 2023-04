Un grupo de veciños e veciñas de Salvaterra de Miño e As Neves recrearán, por segundo ano consecutivo, un vía Crucis vivente no recinto amurallado de Salvaterra. Será esta tarde, a partir das 17.00 horas, e ser espectador é de balde para todos e todas os que queiran asistir.

Serán preto de cen persoas as encargadas de por rostro aos personaxes que acompañaron a Xesús nos seus últimos momentos ata a súa crucifixión.

Xente do pobo, soldados, Poncio Pilato, a Virxe María, Caifás, Roboan... recrean o xuízo ante Poncio Pilato e as diferentes estacións ata chegar a súa crucifixión e posterior resurrección no Monte Calvario.

Unha recreación que o ano pasado concentrou a centos de persoas no recinto amurallado de Salvaterra de Miño e que este ano conta con seguir acrecentando adeptos.

A representación estará chea de realismo e permitirá coñecer, dunha maneira amena ese pasaxe histórico propio da Semana Santa.

Unha gran labor de documentación, preparación da vestimenta e ensaios hai detrás deste Vía Crucis co que os seus impulsores agardan agradar a todas e todos os que se acheguen esta tarde as murallas de Salvaterra.