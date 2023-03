O Club de Atletismo Corredoiras, en colaboración co Concello de Bueu e o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas, organizan o 30 de abril a VII Volta á Illa de Ons, que constará dunha carreira de 20 quilómetros, e unha andaina de 10,5 quilómetros. Este é un dos eventos máis agardados do calendario de atletismo, pois transita por un lugar con tanto patrimonio natural, cultural e histórico como é a Illa de Ons.

As persoas que desexen participar neste evento poderán inscribirse antes do 23 de abril a través da páxina web www.cnorte.com. O custe da carreira, na que se establece un límite de 275 participantes, é de 29 euros e inclúe dorsal, billete ida e volta, froita, bebida, camiseta conmemorativa e outros agasallos; no caso da andaina, cun máximo de 100 participantes, son de 22 euros e inclúe billete ida e volta e regalo conmemorativo. Na carreira haberá tres categorías: sénior para persoas de 18 a 39 anos, veterano A, para as de 40 a 49 anos, e veterano B, de 50 en diante.

Para os acompañantes, os billetes de barco poderanse adquirir a un prezo reducido de 10 euros, nos horarios estipulados polas empresas navieiras para esa xornada de domingo.

Plásticos 0

Tal e como consta no regulamento da proba, este ano a proba ten como obxectivo “Plásticos 0”, así que se recomenda a todas as persoas participantes levar o seu propio avituallamento líquido para poder encher cos bidóns de líquido que porá a organización, e extraordinariamente disporán de vasos de cartón ecolóxico.