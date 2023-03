O Concello de Nigrán vén de estrear o seu primeiro ciclo “Primavera de Jazz” coa actuación, o pasado domingo, do guitarrista Felipe Villar. A programación consta de tres citas, que dende o consistorio cualifican de “imprescindibles cos mellores músicos galegos”: guitarrista Felipe Villar; Xacobe Martínez Antelo, que actuará o venres 14 de abril, e Xan Campos o domingo 7 de maio. Todos estes concertos son gratuítos, no auditorio municipal e ás 20.00 horas.

“O obxectivo é ofrecer aos mellores músicos de jazz do noroeste peninsular en directo e fóra da tempada estival”, explica o alcalde, Juan González, en referencia ao Nigranjazz, o festival máis lonxevo de toda a comarca dentro deste xénero musical e que cada ano se celebra en xullo no esteiro de A Foz mesturando os mellores músicos internacionais cos máis destacados do noroeste peninsular.

“Despois de 16 anos ininterrompidos de Nigranjazz temos xa un público moi consolidado que demandaba concertos en directo tamén o resto do ano e un alumnado da Escola de Música que tamén o reclama, e por iso nace este festival que, paralelamente, quere promover aos mellores músicos galegos e do norte de Portugal”, explica o rexedor.

O festival abriuno precisamente un músico de Nigrán, o guitarrista Felipe Villar, director ademais do Nigranjazz, quen ofreceu unha actuación en cuarteto con Roi Adrio á batería, Sunil López ao piano e José Manuel Díaz ao contrabaixo. Trátase dun dos músicos habituais da escena do jazz galego dos últimos anos. Nestes anos tocou e gravou con bandas como Alberto Vilas Quinteto, Rúa da Alegría, Fernando Sánchez Quartet, Esmae Big Band, Javier Marcos Trío, Jazzología, Antonio Otero Quartet, The Groove Project, Ten Jazz Men... e lidera o seu propio trío e cuarteto.

O contrabaixista compostelano Xácobe Martínez Antelo é un dos músicos máis prolíficos do jazz en España e estará presente o 14 de abril xunto a Max Gómez á batería e Xosé Miguélez ao saxo. Ten escritas máis de 60 composicións propias que vai debullando en cada formación musical onde toca.

O cangués Xan Campos pechará o festival o domingo 7 de maio con Horacio García ao contrabaixo e Iago Fernández á batería.Neste momento é un dous pianistas máis activos da Península Ibérica, pese a súa mocidade (naceu en 1987) conta cunha traxectoria extensa, tendo gravado 5 discos ao seu nome e máis de 20 acompañando a grandes figuras deste xénero musical.