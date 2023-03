Os rapaces e rapazas do voluntariado ambiental xuvenil de Ponteareas recolleron máis de 575 quilos de lixo durante a súa última saída, na que percorreron un tramo do río Tea, ao seu paso pola zona da Ponte das Partidas, na parroquia de Moreira.

Nunha tarde de traballo retiraron unha morea de residuos da máis variada tipoloxía, pero entre os que destacaron con diferencia as toalliñas húmidas, das que recolleron case 2.600, as pezas de plástico de ata 50 centímetros (1.180), compresas e salvaslips (137), pezas de vidro (98), tapóns e chapas de latas de bebida (87), botellas e tarros de vidro (56) ou bolsas da compra, de comida ou de conxelados (55).

Co seu traballo, voluntarias e voluntarios retiraron da beira do río e da súa contorna 30 quilos de vidro, case 60 de envases que deberían estar no colector amarelo, uns 188 kg da fracción resto e ata 300 quilos de elementos que deberían depositarse no punto limpo. O edil de Voluntariado, Miguel Bouzó, agradece a participación da mocidade nesta acción coa que “concienciamossobre a importancia de conservar a nosa contorna natural”.

A xeira de saídas do programa de voluntariado ambiental xuvenil continuará mañá cunha limpeza pola Senda do Tea. A actividade comezará ás 17.00 horas e, como en ocasións anteriores, recoméndase a todas as persoas voluntarias acudir con roupa e calzado cómodo, así como con luvas e auga.

Iniscricións por Whatsapp ao teléfono 687 764 516 ou enviando un correo a voluntariado@ponteareas.gal.