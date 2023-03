O Concello da Guarda súmase este sábado 25 de marzo, entre as 20.30 e as 21.30 horas, á “Hora do Planeta”, unha acción que naceu fai catorce anos e que foi promovida pola organización WWF en prol da defensa da natureza e do medio ambiente. Deste xeito, o concello apagará as luces na Praza do Reló, convidando tamén á cidadanía a facelo nas súas vivendas e propiedades.

Milleiros de cidades, institucións e persoas de todo o mundo amosarán o apoio global á acción conxunta contra o cambio climático, neste ano atendendo ao chamamento da Federación Española de Municipios e Provincias e á Rede Española de Cidades polo Clima. A “Hora do Planeta” serve para demostrar que a toda a sociedade lle importa o planeta e que xuntos somos parte da solución ao cambio climático e á loita pola conservación da natureza. O obxectivo é actuar agora para que non se poña en perigo a nosa calidade de vida e a das xeracións vindeiras. Para Montserrat Magallanes, concelleira de Medio Ambiente, todas as iniciativas que axuden a paliar os efectos do cambio climático “terán sempre o apoio do equipo de goberno, tal e como queda de manifesto nas diferentes iniciativas postas en marcha dende o consistorio en materia de eficiencia enerxética, compostaxe, xestión do lixo ou no cumprimento dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030, o Pacto dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía(PACES)”.