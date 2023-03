A Festa do Choco de Redondela, a cita gastronómica por excelencia na vila dos viadutos, volve con todo o seu esplendor. Con degustación, venda e promoción deste produto do mar na carpa que, tradicionalmente, se instala no Campo da Feira. Será no mes de maio, do xoves 11 ao domingo 14, días nos que haberá unha ampla programación cultural e de lecer para a toda familia, dende demostracións culinarias a concertos e verbenas con orquestras. Ademais, mantense unha iniciativa que naceu coa pandemia, un xeito alternativo de desfrutar da festa, como son as xornadas gastronómicas en diferentes establecementos de hostalería que tan boa acollida tiveron nos últimos anos.

O Concello de Redondela anunciouno a pasada semana á vez que informaba da apertura do período de inscrición para a instalación de postos nesta trixésimo sexta edición da Festa do Choco coa publicación das bases e cuxo prazo de presentación de instancias remata o vindeiro luns, 27 de marzo. Por unha banda están os postos de degustación, destinados tanto á venda de pratos para a degustación na propia carpa como para levar. Todas as elaboracións terán como ingrediente principal o Choco de Redondela e tamén poderán servir bebidas e alimentos complementarios. Entre os requirimentos establecidos está o de que todos os pratos deberán ir con choco, non podendo vender outras especies como calamares ou sepia. E para asegurar que o que se degusta é Choco da Ría, outra das obrigas é achegar os oportunos certificados de compra do Choco de Redondela conforme ao disposto pola Confraría de Pescadores de Redondela Por outro lado están os postos de venda e promoción, destinados ou ben á venda de produtos cuxo ingrediente principal sexa o Choco de Redondela e/ou produtos complementarios da alimentación tradicional da zona, ou ben de promoción doutro tipo de produtos non alimentarios tradicionais de Redondela ou actividades vinculadas co Choco ou á Enseada de San Simón. O horario de actividade dos postos abranguerá dende o venres,12 de maio, de 19:00 a 01.00 horas, o sábado dende ás 10.30 horas ata tamén a 1 da madrugada e o domingo abrirán ás 10.30 horas ata as 22.00, horario durante o cal os postos deberán permanecer obrigatoriamente abertos ao público A alcaldesa Digna Rivas apunta que a Festa do Choco de Redondela “está considerada Festa de Interese Turístico de Galicia e busca promover o patrimonio cultural e gastronómico do municipio. Unha festa que representa a identidade de Redondela e que recupera a súa normalidade, esperando un aumento considerable da participación”. A rexedora adiantou as sorpresas que traerá esta edición, “cun programa completo, con actividades para tódalas idades e que inclúe orquestras, showcookings e concertos ao longo da fin de semana”.