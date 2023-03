A Biblioteca Municipal do Concello de Nigrán é xa oficialmente a mellor obra de nova planta en toda Galicia no ano 2022. O fallo da XX edición dos Premios COAG organizado polo Colexio de Arquitectos de Galicia foi desvelado o pasado sábado na gala celebrada na fábrica de Sargadelos de Cervo (Lugo). A Biblioteca do estudo vigués Gándara#Pons, recente finalista tamén no concurso de ideas para a nova delegación territorial da Xunta en Ourense, fora seleccionada como finalista entre 31 das 224 propostas presentadas, resultando gañadora na categoría ‘Edificios de nova planta’. Esta mesma construción, aberta ao público en novembro, acadou o ano pasado o premio ibérico Technal 2022 presidido no Xurado por Carme Pinós, Premio Nacional de Arquitectura 2021.

O edificio ocupa unha parcela municipal de 443 metros cadrados e de forma trapezoidal no centro do municipio. Desde o punto de vista urbanístico, a construción xera unha praza cuberta que se abre á praza existente e que supón unha zona previa á entrada polo andar baixo. Conta con catro alturas, planta irregular, e superficie total construída de 1.260 metros cadrados clasificado coa letra A no seu Certificado de Eficiencia Enerxética. Trátase, por tanto, dun edificio bioclimático que dispón das últimas tecnoloxías en instalacións para acadar esta sostibilidade ambiental. A cuberta está deseñada como unha terraza onde poder desenvolver actos.