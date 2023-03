Da súa experiencia lectora, da descuberta da lectura e tamén desvelará algúns dos títulos que marcaron a súa biografía vital e literaria é do que falará o mestre e investigador Salvador Castro na última das sesións do ciclo de charlas organizado polo Concello de Bueu na que se descubre os libros que marcaron as vidas de catro veciños deste municipio mariñeiro. Será o vindeiro mes de abril, o martes 18, ás 20.30 horas na Sala Multiusos do Centro Social do Mar.

Celébrase unha charla ao mes, nunha tarde de martes. O encargado de inaugura a iniciativa en xaneiro foi Salvador Rodríguez, escritor e xornalista de Faro de Vigo especializado en cultura. A seguinte correu a cargo de María Inés López Volpe, crítica literaria e fundadora da canle de YouTube “De cuatro hojas”. E neste mes de marzo, o pasado martes, participou Xosé Bangueses García, fundador da libraría local Abrente e cunha longa traxectoria no mundo editorial galego. A iniciativa foi creada polo bibliotecario municipal de Bueu, José Ramón Núñez, tomando como base outra similar que se levara a cabo hai anos na Biblioteca Nacional. Núñez destaca que “o obxectivo é que o público poida analizar de que forma os libros se cruzan na vida das persoas”. Así mesmo, Alberto Moital, concelleiro de Arquivo e Bibliotecas, indica que “este ciclo sérvenos para retomar o pulso da programación anual de bibliotecas, que se freara con motivo da pandemia e do traslado da biblioteca con motivo das obras de ampliación”. A actividade é aberta a toda a cidadanía e con ela búscase establecer un diálogo arredor dos libros e do papel que estes teñen nas vidas das persoas.