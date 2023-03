Ostricultores, hosteleiros e comerciantes colaboran co Concello de Soutomaior para a celebración da Festa da Ostra, declarada de Interese Turístico de Galicia e unha das grandes citas do calendario gastronómico da nosa Comunidade.

Será, como sempre, a primeira fin de semana de abril, os días 1 e 2. Unha data que non é casual, pois é a época na que este molusco está nas mellores condicións biolóxicas para a súa degustación. Xunto co atractivo que xa ten a ostra, únese neses días outros actos festivos, nos cales a música é a gran protagonista, e tampouco falta o pregón, que nesta trixésimo quinta edición correrá a cargo da actriz e presentadora Lucía Veiga, recentemente gañadora do Premio Mestre Mateo á mellor actriz protagonista pola serie Rapa.

A cita culinaria por excelencia de Soutomaior ten reunido tradicionalmente a más de 30.000 persoas que consumen arredor de 115.000 exemplares de ostras, unhas cifras que neste 2023 dende o Concello esperan superar dada a coincidencia de datas co inicio da Semana Santa. Así o sinalou o alcalde, Agustín Reguera, durante o acto de presentación oficial da festa, no que estivo acompañado pola concelleira de Cultura, Noelia Ocampo e os hostaleiros participantes. O rexedor destacou a importancia desta festividade para a economía local, “dende o punto de vista turístico e gastronómico, esta festa dálle a Arcade unha proxección internacional incalculable. É un gran impulso para a economía local xa que supón un gran pico de actividade para os máis de 15 establecementos hostaleiros que participan na celebración, ofertando diferentes preparacións da ostra e ampliando o abano de posibilidades gastronómicas para tódolos visitantes”. Do mesmo xeito, Reguera explicou que, como sucedeu nas dúas últimas celebracións, todo o material usado será respectuoso co medio ambiente, “os vasos, pratos e cubertos, todo é 100% biodegradable e procedente de fontes responsables”.

Actuarán no Peirao de Arcade as orquestras Assia, Olympus e París de Noia

O recinto da festa instalarase no aparcamento do Peirao de Arcade. A degustación de ostras será o sábado e o domingo pero a festa comezará xa na noite do venres, 31 de marzo, coa verbena amenizada pola orquestra Assia.

O sábado 1 as casetas abrirán as súas portas a partir do mediodía para atender aos primeiros visitantes que desfrutarán da animación musical de la charanga A cabeza non para. Xa pola noite, volverá a haber verbena, neste caso coas orquestras Olympus e París de Noia. Ademais, á medianoite terá lugar a clásica tirada de fogos artificiais dende a praia.

O domingo 2, día grande dos festexos, os postos abrirán xa ás 11.00 horas, á vez que as bandas de música Artística de Arcade e Cultural de Arcade ofrecerán un pasarrúas con inicio na rúa Calvario ata o Peirao e recinto da festa, e ás 13.00 horas chegará o momento da lectura do pregón. Pola tarde, a partir das 18.30 horas volverá a animación musical a cargo, nesta ocasión da Charanga 112.

10 euros a ducia

Os prezos establecidos para esta edición son de 10 euros para a ducia de moluscos ao natural e de 8 euros para as racións de empanada. Ademais, como acompañamento poderanse adquirir botellas de viño albariño procedente das tres bodegas do municipio.